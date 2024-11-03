إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الجامع الكبير ومنطقتي "البوابة" و"البالوع" في البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المنازل والمحلات التجارية والمركبات، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت ظهر اليوم البلدة القديمة في الخضر وهاجمت الطلبة أثناء خروجهم من مدارسهم، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.