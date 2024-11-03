الاحتلال يستهدف مستشفيات كمال عدوان والعودة والأندونيسي شمال قطاع غزة

وطن: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مستشفيات كمال عدوان، والعودة، والأندونيسي، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان، أن قوات الاحتلال استهدفت مرافقه بالقصف المدفعي المباشر، إذ قصفت أقسام المبيت وحضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزانات المياه، مشيرة إلى إصابة طفل بجروح خطيرة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى العودة في مخيم جباليا، فيما أطلقت مسيرة إسرائيلية النار تجاه بوابة مستشفى الأندونيسي وجدرانه، في بلدة بيت لاهيا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,341 مواطنا، وإصابة 102,105 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.