لبنان: الاحتلال يواصل اعتداءاته على البقاع والجنوب.. وحصيلة العدوان 2986 شهيداً

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلى 2986 شهيداً، و13402 جريحاً، في حصيلة غير نهائية مع تواصل العدوان.

وأفادت مصادر في جنوب لبنان، مساء الأحد، بأن الطيران الحربي التابع للاحتلال شنّ غارة معادية من مسيّرة على منطقة مرج حاروف في قضاء النبطية. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على النبطية. واستهدفت غارة إسرائيلية حربية بلدة عربصاليم في قضاء النبطية.

وقبلها شنّت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال، غارة بصاروخ موجّه استهدف فيها سيارة بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في بلدة ياحون في قضاء بنت جبيل. وعلى منزل في بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل، أيضاً.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد جدد بعد ظهر الأحد غاراته مستهدفاً للمرة الثالثة محيط المستشفى الحكومي في بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل.

وأفادت مصادر في جنوب لبنان، بانتشال 5 شهداء بينهم طفلان من المبنى المستهدف في منطقة وطى الخيام فيما تتواصل حتى الساعة أعمال رفع الأنقاض التي تحتاج إلى آلات ضخمة.

كما نقل الصليب الأحمر اللبناني 5 جثامين لشهداء اليوم من وطى الخيام، على أن يستكمل مهمته لانتشال الجثامين الباقية غداً، نظراً لصعوبة الظروف الجوية والحاجة إلى آلات ضخمة، حيث لا يزال هناك 15 شهيداً لبنانياً وشهيد سوري الجنسية تحت الأنقاض.

وكانت مصادر لبنانية أفادت بأنه بعد الوصول إلى منطقة وطى الخيام، تبيّن أنه "لم يعد يوجد أي جندي إسرائيلي فيها".



ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية، وغارات أخرى شملت بلدات: صديقين، رشكنانيه، ضهور البياض، حاريص، برج الشمالي والبازورية. كما أغار أيضاً على منطقة واقعة بين قانا والرمادية. فيما شنّت مسيّرة إسرائيلية معادية غارة على حديقة مدينة صور بالقرب من استراحة صور.



وكان مصدر في جنوب لبنان أفاد في وقت سابق اليوم، بأنّ الاحتلال شنّ غارة جوية معادية استهدفت بلدة البيسارية في قضاء صيدا، مشيراً إلى ارتقاء 3 شهداء وعدد من الجرحى في حصيلة أولية.

من جهته، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، بأنّ غارة للاحتلال الإسرائيلي على حارة صيدا أدّت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وفي بلدة الغازية في قضاء صيدا أيضاً، أفاد مصادر لبنانية بارتقاء شهيد من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الغازية.

أما في البقاع شرقي لبنان، فقد نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات بالقرب من المبنى القديم للبلدية في البلدة.

واستهدف الطيران الحربي أيضاً أحد المباني في محلّة الكيال عند أطراف مدينة بعلبك، فيما استهدفت غارة ثالثة مقهى ومطعم "مشاوي الرضا" في بعلبك ودمرته، والذي يبعد عشرات الأمتار من مستشفى بعلبك الحكومي، فيما استهدفت الغارة الرابعة حي آل اللقيس داخل مدينة بعلبك.

كما شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على غرب ووسط وجنوب مدينة بعلبك شرقي لبنان.

وفي البقاع، أفادت مصادر لبنانية بغارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة لبايا، وغارة أخرى على محيط بلدة سحمر، وعلى أطراف بلدة مشغرة في البقاع الغربي.

وفي سهل مشغرة في البقاع الغربي، استهدف الطيران الحربي بغارة جوية منزلاً ما أدّى إلى تدميره بالكامل.





المصدر: "الميادين"