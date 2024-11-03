حزب الله يكشف منشأة "عماد 5": لن نترك الساح .. لن نُسقِط السلاح

وطن: بثّ الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، الأحد، فيديو بعنوان "لن نترك الساح ... لن نُسقِط السلاح"، يستعرض منشأة "عماد 5" التي تختزن قدرات صاروخية للحزب.

وعرضت المقاطع المصوّرة مقاتلين من حزب الله داخل منشأة تحت الأرض، لتظهرهم يجهزون صواريخ نوعية بما يسمح بإطلاقها من مرابطها في المنشأة.

وجاءت في الفيديو كلمات للشهيد حسن نصر الله، وقوله: "نحن هنا لا يمكن أن نترك، ولا يمكن أن نخاف، ولا يمكن أن نستسلم، نحن هنا لن نترك السّاح، ولن نسقط السلاح".

وبيّنت المشاهد صورة للشهيد نصر الله مرفقةً بتعهّد "قسماً بدمك".

وبتاريخ الـ16 من شهر آب/أغسطس 2024، كشف حزب الله عن منشأة "عماد 4" تحت الأرض، من خلال مشاهد بثّها الإعلام الحربي، وقد استعرضت حينها أيضاً جزءاً من القدرات الصاروخية للمقاومة الإسلامية.

وتضمّنت المشاهد ظهور شاحنات مرقّمة تحمل راجمات صواريخ تتجه من داخل المنشأة في اتجاه فتحة إطلاق أرضية، لتكون بذلك جاهزةً للإطلاق.

وجاءت في الفيديو كلمات للشهيد نصر الله، شدّد فيها على أنّ "المقاومة أقوى من أيّ زمانٍ مضى منذ انطلاقتها في المنطقة".



