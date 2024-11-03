شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم جباليا

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، إثر استهداف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة التوبة غرب مخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43341 مواطنا، وإصابة 102105 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.