المقاومة تسيطر وتسقط طائرات بدون طيار في غزة

وطن: تواصل المقاومة في قطاع غزة تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، منفّذةً عمليات نوعية، ضد الطائرات المسيرة الإسرائيلية.

وبثّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من سيطرة مقاتليها على طائرات بدون طيار يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهام استخبارية في سماء مدينة غزة.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع "درون" وذلك خلال تنفيذها مهام إستخبارية في أجواء قاطع شرقي غزة.

وتخوض المقاومة اشتباكات مع قوات الاحتلال في المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

واليوم، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل جندي "من جراء انفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة"، أمس السبت، وكذلك، أقرّ بإصابة ضابط هندسة قتالية في "الكتيبة 601 - اللواء 401" بجراح خطيرة، اليوم، خلال معركة دارت شمالي قطاع غزة.