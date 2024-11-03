معهد إسرائيلي: أكتوبر كان شهر "التصعيد الصعب".. هجمات حزب الله قفزت 4 مرات

وطن: كشف تحليل أجراه معهد "علما" الإسرائيلي أنّ وتيرة الهجمات التي شنّها حزب الله ضدّ "إسرائيل" قفزت بمعدّل 4 مرّات، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي التفاصيل التي أوردها المعهد، ونقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نفّذ حزب الله، خلال الشهر الماضي، 1158 هجوماً ضد "إسرائيل".

وقال الباحثان تال باري ودانا بولاك إنه وبعد المقارنة مع المعطيات السابقة منذ بداية الهجمات في أكتوبر 2023 وحتى أكتوبر 2024، جرى تسجيل ما مجموعه 3235 هجوماً، أي بمعدلٍ وسطي نحو 270 هجوماً في الشهر.

وأضاف المعهد أنّ "الهجمات ازدادت بنحو أربعة أضعاف عن المتوسط ​​الشهري، وهذا يشير إلى التصعيد الخطير الذي حدث خلال هذا الشهر".

الطائرات المسيرة ورقة رابحة في يد حزب الله

وكشف الباحثان أنّ نحو 54 إسرائيلياً قتلوا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 40 جندياً من الجيش الإسرائيلي.

وأظهر التحليل أنّ 54% من الهجمات استهدفت مستوطنات تقع على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات من الحدود. بالإضافة إلى ذلك، نفّذ حزب الله 296 هجوماً على مسافات تزيد على 5 كيلومترات من الحدود، وهو ارتفاع كبير مقارنة مع الأشهر السابقة.

وفي ما خصّ الهجمات التي تمّت عبر الطائرات المسيّرة، أورد "علما" أنّ الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله تشكّل ورقة رابحة إذ إنّ "الطائرات المسيرة التي تخترق إسرائيل تساهم في إحباط الجمهور الإسرائيلي"، إذ يمكن لطائرة مسيرة واحدة البقاء فوق المراكز السكانية، وأن تتسبب في دخول مئات الآلاف من السكان إلى الملاجئ، كما أنّها تشكل ضغطاً مستمراً على أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

أما في ما يتعلق بالوسائل المستخدمة، فكانت الصواريخ التي يتمّ استخدامها لضرب الجبهة الداخلية، ومهاجمة قوات "الجيش" الإسرائيلي في جنوبي لبنان، إذ سقط ما لا يقل عن 2291 صاروخاً وقذيفة صاروخية داخل "إسرائيل".

المصدر: "معهد "علما" الاسرائيلي+ "الميادين"