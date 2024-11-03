عائلة أبو الهوى تتمكن من استرداد منزلها وأرضها في الطور من المستوطنين

وطن: تمكنت عائلة أبو الهوى، من استرداد منزلها وأرضها في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، بعد استيلاء المستوطنين عليها.

وقال المواطن أحمد أبو الهوى المستأجر للعقار، إن مستوطنين استولوا على المنزل والأرض في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، وأجبرونا على مغادرة المنزل بحماية قوات الاحتلال، وقاموا بإغلاقه بأقفال وأسلاك شائكة.

وأضاف: "قدمت والمتصرفة بالعقار هي السيدة ابتسام أبو الهوى، شكوى لشرطة الاحتلال والطعن في أوراق الملكية التي يدعيها المستوطنون بامتلاكهم للمنزل والأرض، وطالبنا باسترجاعهما".

وأشار إلى أنهم حصلوا على قرار من محكمة الاحتلال بإعادة المنزل لعائلة أبو الهوى، ورفضت طلب المستوطنين باستملاك المنزل.

وكان مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اقتحموا شارع الخلوة في الطور، وداهموا شقة سكنية وقاموا بوضع اقفال على أبوابها ووضع أسلاك شائكة في محيطها وتركيب كاميرات مراقبة.