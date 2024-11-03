سلطة النقد: إعادة العمل بتعليمات الخصم من رواتب موظفي القطاع العام لسداد الأقساط المستحقة

رام الله - وطن: أعلنت سلطة النقد، اليوم الأحد، انتهاء سريان تعليماتها للمصارف بشأن منح موظفي القطاع العام سقف جاري مدين، وتمويل مرابحة سلعية، واستخدامهما في سداد الأقساط المستحقة على الموظفين الذين تلقوا دفعة على الرواتب تقل عن 90%.

وأوضحت في بيان وصل لوطن نسخة عنه، أنها فعلت تعليماتها للمصارف رقم (25) لسنة 2021، والتي تقضي بتسديد نسبة من قيمة القسط الشهري المستحق على موظفي القطاع العام "نسبة وتناسب"، وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة.

وأكدت سلطة النقد أنها ستتابع مدى التزام المصارف بنسب الخصم المحددة بالتعليمات.