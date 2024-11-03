الحرس الثوري: أمريكا وإسرائيل اقتربتا من أفولهما والمقاومة سترد عليهما في الوقت المناسب

وطن: أكّد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أنّ المقاومة سترد على أمريكا و “إسرائيل” في الوقت المناسب.

وفي كلمة له اليوم الأحد بمناسبة يوم 13 آبان “اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي”، قال اللواء سلامي إنّ “أمريكا تعلّمت أنّها ستستمر في تلقي الهزائم من الشعوب، وخاصة من الشعب الإيراني الكبير”.

ولفت اللواء سلامي إلى أنّ “أمريكا لم تتمكن من إسقاط النظام السوري، ولم تتمكن من إضعاف حزب الله من خلال الحصار الإقتصادي والضغط السياسي في لبنان، وأمريكا هي التي انهزمت”.

وأضاف سلامي “نحن نعرف أمريكا من خلال هزائمها الكبرى، واليوم، استخدم النظام السياسي الأمريكي كل ما لديه من إمكانيات وأدوات واستراتيجيات وسياسات لمحاولة التغلب على الشعب الإيراني، لكن جميع صفحات هذا التاريخ الممتد لـ45 عامًا مليئة بالهزائم الواضحة والجليّة”.

ونوّه إلى أنّ “ما ظهر اليوم في المشهد والحقائق المؤلمة في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية، وخاصة في غزة ولبنان، أكبر وأصدق دليل وحجة على تآكل حقوق الإنسان الأمريكية التي تتم تحت قيادة ودعم شامل من قبل الهيئة الحاكمة في واشنطن”.

ونبّه قائد الحرس الثوري إلى أنّ “دماء عشرات الآلاف من البشر المظلومين، من الأطفال والنساء والرجال والشعوب العزل في غزة إلى لبنان، أُريقت تحت الهجمات الوحشية وجرائم العصور الوسطى للكيان الصهيوني الشيطاني والعنصري”.

وأكّد اللواء سلامي أنّ “الأمريكيين والإسرائيليين اقتربوا من أفولهم، وسترد المقاومة عليهم في الوقت المناسب”.