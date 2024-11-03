شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي يوم الإثنين الموافق 4/11/2024 في الأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا:

أجزاء من منطقة سردا وتشمل: ديوان طه والمجاورين ، مدرسة سردا الأساسية المختلطة والمجاورين ، المؤسسة الفلسطينية لإسناد الطلبة والمجاورين ، البلدة القديمة ، مسجد سردا والمجاورين.

من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا:

مطاحن رام الله الكبرى ، كفر عين ، قراوة بني زيد.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.