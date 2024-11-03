تسعة شهداء في قصف للاحتلال على جباليا وبيت لاهيا ورفح

وطن: استشهد تسعة مواطنين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال منزلين في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النجار في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا آخر في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

واستشهد مواطن، وأصيب آخران في قصف طائرة مسيرة للاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.