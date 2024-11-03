الاحتلال يعلن مقتل جندي في قطاع غزة

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد عن مقتل جندي في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال ان جنديا قتل في معارك شمال قطاع غزة.

ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الى 4 قتلى.

وكان جيش الاحتلال قد اعلن في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عن مقتل ضابط (إسرائيلي) متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء تفجير منزل مفخخ في رفح قبل شهرين، بينما اعلن في 2 تشرين الثاني/نوفمبر مقتل جنديين (إسرائيليين) في معارك جباليا شمال قطاع غزة.