الاحتلال يقتحم فرعون وضواحي عزبة الجراد وذنابة وارتاح بطولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة فرعون جنوب طولكرم، وضواحي عزبة الجراد وذنابة وارتاح جنوب وشرق المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال اقتحمت فرعون من جهة حاجز شوفة العسكري، وجابت شوارعها الرئيسية وتمركزت في الأحياء الغربية والشرقية، وسط إطلاق القنابل الصوتية باتجاه المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية عزبة الجراد، قبل أن تقتحم ضاحية ذنابة المجاورة لها، ثم حي الرشيد ودوار العقدة ومحيط المدرسة الشرعية والمقبرة، متوجهة بعدها نحو ضاحية ارتاح جنوب المدينة.

كما وجابت آليات الاحتلال محيط دوار فرعون ودوار السلام عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم.