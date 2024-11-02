الاحتلال يغلق مدخل منزل في تل الرميدة وسط مدينة الخليل

وطن: أغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل منزل المواطن عماد أبو شمسية في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، بالأسلاك الشائكة.

وقال المواطن أبو شمسية إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل منزله بالأسلاك الشائكة، ومنعوا عائلته الدخول والخروج عبر المدخل الرئيسي للمنزل في محاولة لإرغامهم على الرحيل والاستيلاء عليه لصالح المستعمرين.

وأضاف أن عددا من مستعمري مستعمرة "رمات يشاي" الجاثمة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة، قاموا باستفزازهم وإرهاب عائلته وشتمها بألفاظ نابية، وهم مدججين بالسلاح.