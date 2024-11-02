لبنان: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 2968 شهيداً.. والاحتلال يشنّ غارات عند الحدود مع سوريا

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 2968 شهيداً و13319 جريحاً، مُحددةً أنّ حصيلة عدوان أمس الجمعة سجّلت 71 شهيداً و 169 جريحاً.

مصادر في البقاع أكدت أنّ الاحتلال شنّ غارة على منزل في بلدة حزرتا شرق قضاء زحلة، وقال إنّ "طيران الاحتلال شن غارة على منطقة جرود الهرمل الحدودية مع سوريا، وغارة في محيط بلدة أكروم في جرود عكار الحدودية أيضاً".

وفي وقتٍ سابق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بيان أعلن أن غارة التي شنّها الاحتلال على "غاليري سمعان" أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد شخص وإصابة 15 آخرين بجروح، بينهم 6 احتاجوا الدخول إلى المستشفى للعلاج.

وأكدت مصادر في الجنوب ارتقاء شهيدين في غارة شنّها الاحتلال على مدينة النبطية اليوم، بدروها أفادت مصادر أخرى بأنّ طائرات الاحتلال شنّت غارات على دفعتين على مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة بلاط.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان المدخل الشمالي لبلدة مشغرة في البقاع الغربي، وفق ما ذكر مراسل الميادين.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت محيط منطقة الميتم في بلدة شوكين، قضاء النبطية، وغارة أخرى استهدفت المنطقة بين حي المسلخ وحي الصالحية.

ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة، عير صاروخ موجَّه استهدفت فيه منطقة الوطى بين بلدتي عبا والدوير. واستهدفت غارة بلدة الحلوسية، بينما تسببت غارة، استهدفت بلدة حاريص، قضاء بنت جبيل، بتسجيل إصابات.

وأفادت مراسلة الميادين بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منطقة شبعا، وجدد غاراته على مدينة الخيام.