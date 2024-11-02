إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقتي "البوابة" ومحيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه منزل المواطنين ومركباتهم، ما أدى لإصابة عدد بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المخابز والمحال التجارية على إغلاق أبواب المحال، ومنعت حركة مرور المركبات وتنقل المواطنين.