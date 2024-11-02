الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في بريمن ينظمان مسيرة حاشدة تنديداً بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، في مدينة بريمن الألمانية، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان وجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون في المسيرة العلمين الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعبين، و المنددة بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهتفوا بالحرية لفلسطين ولبنان، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، المفوض العام للتجمع سامر بلال اصلان إن المجاعة تشتد في جنوب القطاع وقد وصلت إلى مرحلة مروعة وغير مسبوقة، مطالباً المنظمات الدولية بالعمل على إدخال كافة المساعدات الانسانية والإغاثية الى جنوب القطاع وشماله.