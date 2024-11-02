الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال قصف ودمّر 254 وحدة سكنية بالنصيرات

وطن: قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال قصف ودمّر 254 وحدة سكنية خلال مجزرة المخيم الجديد ومحيطه بالنصيرات وسط القطاع.

وأوضح المكتب "أن جيش الاحتلال ارتكب على مدار الـ48 ساعة الماضية عدة مجازر في منطقة المخيم الجديد ومحيطه بالنصيرات، راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً، وعشرات الإصابات بينهم عشرات الأطفال والنساء".

وأكد أن الاحتلال استخدم أسلحة مُحرمة دولياً، من خلال إلقائها بشكل عشوائي من الطائرات المقاتلة والدبابات الحربية، حيث قام بزراعة براميل متفجرة بين منازل المواطنين ثم تفجيرها عن بُعد، دون أية اعتبارات قانونية.

وكذلك، استخدم صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة ضد منازل المواطنين المغطاة غالبيتها بألواح الإسبست والصفيح، "ما جعلها أثراً بعد عين وبشكل يفوق التصور الإنساني".

وأدان "الإعلامي الحكومي" ارتكاب الاحتلال لهذه الجرائم ضد الإنسانية وللمجازر والإبادة الجماعية التي استهدف فيها المدنيين والأطفال والنساء بشكل مُتعمَّد ومقصود، مطالبا كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المُروِّعة ضد الأحياء السكنية وضد المدنيين.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ كامل المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية.

وطالب المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال، بكل الوسائل والطرق، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ووقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العُزّل في قطاع غزة.