الاحتلال يتسبب بتلف 20 طن من "الأفوكادو" بعد إعاقة تصديرها إلى الأردن

وطن: تسببت اجراءات الاحتلال الإسرائيلي على معبر الكرامة، بإتلاف نحو 20 طن من ثمرة "الافوكادو"، المنتجة من مزارع محافظة قلقيلية.

‎وقال التاجر محمد شريم، أنهيت قبل عدة أيام الترتيبات الفنية لأربع شاحنات من ثمار الافوكادو لتصديرها إلى الأردن عبر معبر الكرامة، وفور وصول الشحنات، أرجع الاحتلال الإسرائيلي ثلاث شاحنات وأدخل واحدة فقط إلى الأردن.

وأضاف شريم أن الاحتلال عاد وأعلن لاحقا بفتح المعبر وإدخال الشحنات المتبقية، وبقي يماطل بذلك دون جدوى، إلى أن أعاد الشاحنات الثلاثة المتبقية بعد ثلاثة أيام إلى بيت التعبئة ببلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وأشار إلى أنه خلال تفقده للشاحنات، تبين لديه تلف لنحو 20 طن، من أصل ما يقارب 70 طنا من الثمار، مقدرا خسارته بنحو 100 ألف شيقل، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلفها.