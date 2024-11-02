الاحتلال يقتحم جلبون شرق جنين ويغلق مداخلها

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية جلبون شرق جنين، وأغلقت مداخلها الرئيسية والفرعية.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة عسكرية، وأغلقت المدخل الرئيس للقرية والمداخل الفرعية الأخرى بالسواتر الترابية، ما يعني صعوبة الدخول والخروج، فيما أغلقت طرقا فرعية أخرى بعد تجريفها بالجرافات العسكرية.

وأضاف أن جنود الاحتلال استولوا على منزل المواطن جهاد محمد راغب أبو الرب، وحولوه إلى ثكنة عسكرية.