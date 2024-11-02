حزب الله ينشر مشاهد استهدافه قاعدة "غليلوت" في ضواحي "تل أبيب" (فيديو)

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي "تل أبيب" مرّتين.

ونشر الإعلام الحربي مشاهد من استهدافه القاعدة، تخلّلها بطاقة هوية القاعدة وتفاصيلها، بعد مسح جوي أجرته المقاومة فوقها.

ويظهر في الفيديو الاستهداف الأول للمقاومة فجر السبت، بصواريخ "نصر 2" النوعية والتي تزن نحو 650 كلغ، حيث أظهرت كاميرات المستوطنين وصولها إلى الهدف.

كما تمّ توثيق الاستهداف الثاني صباح يوم السبت، بمسيّرة إنقضاضية شوهدت لاحقاً كيف وصلت وأصابت هدفها بدقّة.

وكانت غرفة عمليات المقاومة قد أعلنت أنّه بلغ مجموع عمليّاتها في النصف الثاني من الشهر الماضي، 76 عمليّة إطلاق لأكثر من 170 مُسيّرة من مختلف الأنواع والأحجام، وبعمق وصل إلى 145 كلم حتّى الضواحي الجنوبيّة لـ "تل أبيب".



