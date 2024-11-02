شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع

وطن: استشهد، مساء اليوم السبت، خمسة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال، استهدفت مجموعة مواطنين، على مدخل مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم بنهم فتى، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.