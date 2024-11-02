حماس: مقترحات الهدنة في غزة لا تتضمن وقفاً للعدوان ولا انسحاباً ولا عودة للنازحين

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، عزت الرشق، أنّ مقترحات الهدنة لبضعة أيام في قطاع غزة لذرّ الرماد في العيون، مشيراً إلى أنّها لا تتضمن وقفاً للعدوان ولا انسحاباً ولا عودة للنازحين.

وأوضح الرشق، السبت، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاءً لاستمرار عداونه، بينما "نتعامل بإيجابية مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة".

وقال إنّ "لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأميركية، متواصلة في لبنان، كما هي في غزة".

وفي هذا السياق، كان قد تحدث القيادي في حماس، أسامة حمدان، مؤكداً أنّ ما حصل مؤخراً في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزّة كان تقديم أفكارٍ لا توصل إلى المطالب التي حدّدتها المقاومة الفلسطينية منذ البداية.

وقال حمدان إنّ "ما تم عرضه علينا من تبادل جزئي لا يتحدث عن وقف شامل لإطلاق النار، فقالت حماس إن ذلك لا يتوافق ومطالبها"، مضيفاً أنّ الحديث عن هدنة جزئية ليس منطقياً لأن ما تريده المقاومة هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأعلن حمدان عن استعداد المقاومة للاستماع إذا كان هناك من أفكار جادة، واستعدادها أيضاً لمناقشة أي أفكار جديدة للوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى أنّه سوى ذلك سيكون مضيعة للوقت.

وشدّد حمدان على أنّ ما تمّ تقديمه في المفاوضات لا يصل إلى ما هو مطلوب، لافتاً إلى أنّ قيادة حركة حماس تعمل بشكل كامل في اتخاذ آليات القرار وفق ما تم تحضيره مسبقاً من قبل رئيس مكتبها السياسي الشهيد يحيى السنوار.