شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة

وطن: استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

وقال مصادر محلية نقلا عن مسعفين، إن طائرة مسيرة "كواد كابتر" أطلقت النار على مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة، ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.