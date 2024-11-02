"كهرباء القدس" تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق من محافظة القدس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الأحد الموافق 3/11/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:

أجزاء من بلدة سلوان وتشمل: كامل منطقة الثوري، كامل منطقة واد ياصول .

أجزاء من بلدة المكبر وتشمل: كامل منطقة الفاروق، محيط مسجد عمر ، طريق واد ياصول.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

