"كهرباء القدس" تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق من محافظة القدس
02.11.2024 12:58 PM
وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الأحد الموافق 3/11/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:
أجزاء من بلدة سلوان وتشمل: كامل منطقة الثوري، كامل منطقة واد ياصول .
أجزاء من بلدة المكبر وتشمل: كامل منطقة الفاروق، محيط مسجد عمر ، طريق واد ياصول.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.