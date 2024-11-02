العراق: بالطيران المسير.. المقاومة تضرب 4 أهداف حيوية للاحتلال في "إيلات"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، السبت، تنفيذها عدداً من العمليات المنفصلة ضد أهداف إسرائيلية حيوية في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وذكرت المقاومة أنّها هاجمت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بـ 4 عمليات منفصلة، بواسطة عدد من الطائرات المسّيرة.

وسبقها، إعلان المقاومة في العراق مهاجمتها هدفاً حيوياً في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة استمرار عملياتها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، وذلك نصرة لفلسطين ولبنان، ورداً على المجازر بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذ 6 عمليات منفصلة ضد الاحتلال، حيث هاجمت 3 أهداف جنوبي الأراضي المحتلة، وهدفاً حيوياً في الوسط، كما استهدفت أهدافاً في الجولان السوري المحتلّ مرتين.