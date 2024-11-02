الإعلام الإسرائيلي: صباح عاصف بالنيران من لبنان تجاه الشمال.. وإصابة مصنع في "أخزيف"

وطن: تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن "صباح عاصف في المستوطنات الشمالية"، حيث "أطلق حزب الله عشرات الصواريخ منذ ساعات الصباح، معظمها في اتجاه الجليل الغربي والكريوت وحيفا، بالإضافة إلى أسراب من الطائرات المسيّرة".

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ "صفارات الإنذار دوّت على مدى نصف ساعة متواصلة بسبب اختراق مُسيّرة معادية في مناطق واسعة في الشمال".

وأشارت قناة " كان" إلى أنّ "مطاردة مُسيّرة حزب الله في منطقة حيفا والمحيط استمرت نحو 40 دقيقة".

وسُمع انفجار ضخم في منطقة "رامات دافيد"، كما سُمع نحو 15 انفجاراً في "الكريوت" ووسط الجليل، واندلاع حرائق في "الكريوت" في خليج حيفا بعد سقوط صواريخ من لبنان.

إصابة مُباشرة لمصنع في "أخزيف ميلؤوت"

وبالتزامن، أصابت مسيّرة مصنعاً في المنطقة الصناعية في "أخزيف ميلؤوت" (في الجليل الغربي قرب نهاريا)، حيث هناك اشتباه بتسرب "أمونيا"، لكن "لا استهداف للحاوية"، وفق الإعلام الإسرائيلي.

كما لفت الإعلام الإسرائيلي إلى "سقوط مُسيرة في عيمق يزراعيل في الجليل"،حيث ضربت هدفاً في المنطقة.

كذلك، سقط صاروخ بين "شفرعام" و"إعبلين".

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها النوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات الشمال، في سياق تحذيراتها لها، وفي إطار دفاعها عن لبنان وردها على الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضاً ضمن إسنادها لقطاع غزة ومقاومته.

وصباح اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها عند الساعة الـ2:30 فجراً، قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي "تل أبيب"، بصلية صاروخية نوعية، وذلك في إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر".

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية إلى عددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مقاتلوها صباح اليوم‏، مستوطنات "شاعل" و"دلتون" و"يسود هامعلاه"، بصليات صاروخية.

كما استهدفت المقاومة في إطار التحذير الذي وجّهته، مستوطنتي "بار يوحاي" (الصفصاف)، وبيريا (شمال مدينة صفد)، بصلية صاروخية.