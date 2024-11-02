منظمة البيدر: مستوطنون يعتدون على المواطنين في تجمع شلال العوجا

وطن: اعتدى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، اليوم السبت، على المواطنين في تجمع شلال العوجا البدوي شمال غرب اريحا،وقاموا بمطاردة المواطنين داخل التجمع .

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، بأن عددا من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال اقتحموا تجمع شلال العوجا البدوي ،واعتدوا على المواطنين وقاموا بمطادرتهم داخل التجمع.

وأشار مليحات الى وجود مخطط استيطاني في تلك المنطقة، وسلطات الاحتلال تتواطأ مع المستوطنين في اعتداءاتهم ضد المواطنين، للمساهمة في نقلهم قسريا من أراضيهم.