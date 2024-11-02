الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية جنوب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا ونجله، من بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن اسماعيل جبريل النجار، ونجله شادي، بعد دهم وتفتيش منزل العائلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غربا، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، وحطمت محتوياتها، واستجوبت عددا من المواطنين، عرف من أصحابها: الطميزي، وسليمية، في حي الذخرة، وحي القرنعة، وتخلل الاقتحام إطلاق القنابل الصوتية والغاز السام.

واضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتلت سطح منزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية في مثلث خرسا، جنوب مدينة دورا.

من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال من اغلاقها لبلدة اذنا غرب الخليل، ومنعت المواطنين من عبور البوابة الحديدية، واحتجزت عددا منهم لعدة ساعات، معصوبي الأعين، قبل أن تطلق سراحهم.

كما شددت تلك القوات من اغلاقها البوابات الحديدية على مداخل البلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل مما اضطر المواطنين الى المرور عبر طرق بديلة وطويلة الى اعمالهم ومصالحهم.