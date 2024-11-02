الإعلام الإسرائيلي: 19 إصابة.. صواريخ أطلقت من لبنان واستهدفت "تل أبيب"

وطن: أعلنت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه "تل أبيب" ومحيطها، لافتاً أنه تمّت محاولة اعتراض جزء منها، "والتفاصيل ما زالت قيد البحث".

كذلك، أكد جيش الاحتلال أنّ صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق، بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان.

من جهتها، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أنّ 7 مصابين نقلوا إلى المستشفيات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد سقوط صاروخ في بلدة الطيرة وسط فلسطين المحتلة.

وبعد ذلك، أكدت هيئة الإسعاف أنّ عدد الإصابات ارتفع إلى 19، مشيرةً إلى أن أحد الصواريخ الثلاثة، استهدف مبنىً "بشكل مباشر".

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم تفعيل منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه "تل أبيب".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قد استهدفت مستوطنة "كريات شمونة" بمسيّرتين انقضاضيتين، أصابتا أهدافهما بدقة، وذلك عند الساعة الـ10:14 من مساء أمس الجمعة (بتوقيت بيروت).

وبمسيّرة انقضاضية ثالثة، استهدفت المقاومة، عند الـ10:00 مساءً، مستوطنة "كفر جلعادي"، مصيبةً أهدافها بدقة أيضاً.‏

وقبل ذلك، عند الـ6:00 مساءً، استهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال، جنوبي بلدة الخيام، بصلية صاروخية نوعية.

تُضاف هذه العمليات إلى قصف حزب الله مستوطنتي "معالوت ترشيحا" و"كرميئيل"، بصليتين صاروخيتين، في عمليتين متزامنتين عند الـ1:45 من الظهر.

وأسفر سقوط الصواريخ قرب "كرميئيل" عن وقوع 9 إصابات، إحداها خطرة، بحسب ما اعترفت به القناة "13" الإسرائيلية.