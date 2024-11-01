مرصد كاشف يشارك في مؤتمر الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية

وطن: شارك المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية كاشف في مؤتمر الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يومي الأربعاء والخميس 30-31 تشرين الأول 2024.

وعرضت مديرة المرصد رهام أبو عيطة التي كانت متحدثة في جلسة "دعم جهود الدراية الإعلامية والمعلوماتية في فلسطين" تجربة مرصد كاشف في إدخال ثقافة التحقق من المعلومات في فلسطين.

وتحدثت عن أبرز التحديات التي تواجه مدققي المعلومات والصحفيين في فلسطين، إلى جانب تطور تفاعل جمهور المرصد ودوره في عملية التحقق من المعلومات.

كما عرضت أبو عيطة خلال الجلسة توثيقًا يوضح خصوصية التحقق من المعلومات خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.