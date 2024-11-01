المكتب الإعلامي ينعى الشهيد الصحفي بلال رجب: 183 شهيداً صحفياً في قطاع غزّة

وطن: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، استشهاد المصوّر الصحفي في قناة "القدس اليوم" الفضائية، بلال محمد رجب في اعتداء "إسرائيلي".

وأدانَ المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، محمّلاً إيّاه كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

كما طالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى "ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزّة إلى 183 شهيد منذ بداية حرب الإبادة.



وكان الصحافي الأميركي، كريس هيدجز، قال في مقال سابق، إنّ الرقابة وإسكات الصحافيين، الذين يفضحون جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال والمعاناة التي يسببها للمدنيين، "يشكّلان أولويةً إسرائيلية"، محذّراً من أنّ الرقابة الإسرائيلية الشاملة واغتيال الصحافيين "سيخلّفان عواقب وخيمة".

في هذا الإطار، ولدى تناوله هذه العواقب، أكد هيدجز أنّ الممارسات الإسرائيلية ضدّ الصحافة "من شأنها أن تزيد في تأكّل الحماية القليلة التي كان المراسلون الحربيون يتمتعون بها في السابق، وتبعث رسالةً واضحةً إلى أي حكومة أو مستبّد أو ديكتاتور يسعى لإخفاء جرائمه".