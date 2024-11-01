شهداء وجرحى بقصف على بلدة جباليا ومخيم النصيرات

وطن: استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين.

كما أصيب خمسة مواطنين عقب تجديد قوات الاحتلال القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفي قصف استهدف منزلا لعائلة سلمان في بلدة جباليا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف مواطن، وإصابة نحو 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.