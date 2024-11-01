فضيحة أمنية داخل مكتب نتنياهو: اعتقالات بتهمة تسريب معلومات حساسة عن الحرب في غزة

وطن: أعلنت القناة 13 العبرية أن جهاز الشاباك في جيش الاحتلال اعتقل عددا من المشتبه بهم في مكتب نتنياهو على خلفية إضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة ونقلهم معلومات سرية بشكل غير قانوني عن الحرب.

فيما كشفت صحيفة هآرتس أن "متحدث نتنياهو قام بتسريب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه "من المؤكد أن هذا الموظف قد شارك في مشاورات أمنية وسرية مغلقة وحساسة، واطلع على تقارير أمنية أكثر حساسية أيضاً".

من جانبها، أشارت القناة السابعة العبرية، إلى أن "الرقابة العسكرية فرضت حظراً على نشر هذه القضية أو الفضيحة، في حين أن نتنياهو يطالب برفع الحظر عن النشر بزعم ادعائه الشفافية".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن أحد المعتقلين بقضية التسريبات الأمنية كان يشارك نتنياهو في اجتماعات بمقر وزارة الجيش.