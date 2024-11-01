جيش الاحتلال يغتال القياديين في حماس عز الدين كساب وأيمن عايش بعد استهداف مركبتهما في خان يونس

وطن: اغتال جيش الاحتلال اليوم الجمعة، القياديين في حماس عز الدين كساب وأيمن عايش جراء استهداف مركبتهما في خانيونس جنوب قطاع غزة

ونعت حركة حماس الشهيدين كساب وعايش جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان لها " ننعى القائدين عز الدين كساب وأيمن عايش اللذين ارتقيا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما في خان يونس جنوبي قطاع غزة".



وأضافت: "القائدان استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في متابعة العلاقات مع القوى الوطنية والإسلامية للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".



وتابعت الحركة: "هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا ولن تضعف عزيمتنا بل تزيدنا إصراراً على التمسك بحقوقنا الوطنية الثابتة والتصدي لمشاريع الاحتلال".



وكان أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسؤول ملف العلاقات الوطنية في التنظيم عز الدين كساب، في غارة جوية.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ392، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين بشكل يومي وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 43 ألفا و259 شهيدا، و101 ألفا و827 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب ما أكدت وزارة الصحة بالقطاع، والتي أشارت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة ضد عائلات القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا، و186 مصابا".