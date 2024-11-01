سامي مشعشع يكتب لوطن: لماذا بالإمكان "تجميد" عضوية الكيان الإسرائيلي في ألأمم المتحدة وما الفائدة؟

في مداخلات سابقة طرحت معادلة الطرد بالطرد، بمعنى ان تنفيذ طرد الأونروا من القدس وانهاء وجودها في كافة الأراضي المحتلة يجب ان يقابله حراك ديبلوماسي، وبرأس حربة فلسطينية، لطرد الكيان من الأمم المتحدة. واحدة بواحدة. وكنت قد ذكرت ان هذه المعادلة شبه مستحيلة وأنها تجيء من باب التمنيات.

ولكن هناك مسرب قابل للتنفيذ عبر بوابة الجمعية العمومية للأمم المتحدة يعطى نتيجة "بنكهة" الطرد وبذات التأثير الفعال. ان تجميد عضوية الكيان ومنعها من احتلال كرسيها في قاعة الجمعية ومنعها من إلقاء الخطابات والمشاركة في المداولات هو اشبه بطرد موقت ان اردتم بحيث تصبح دولة الكيان في لغة الغرب a rogue state أي دولة مارقة (الولايات المتحدة هي من تبنت هذا التوصيف والصقته بدول حرة مناوئة لها مثل كوبا وفنزويلا وإيران).

ولكن اين الصعوبة في هذا المسار؟ قرارات الجمعية العمومية، عكس قرارات مجلس الأمن، لا تملك صفة "اللازم بين الدول الأعضاء". إحالة مشروع قرار الطرد الرسمي لدولة ما يتطلب موافقة الدول الخمسة دائمة العضوية، وثلاثتهم (أمريكا وفرنسا وبريطانيا) سيشهرون الفيتو في وجه أية محاولة من هذا النوع. وحتى لو افترضنا ان مجلس الأمن وافق على هذا قرار فان التصويت عليه في الجمعية العمومية،كي يصبح نافذا، يتطلب تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العمومية (وعددهم ١٩٣ دولة) وهذا صعب المنال، اذ انه وبالرغم من الدعم الهائل لفلسطين ومظلوميتها فى العالم قاطبة إلا ان الدول تعمل وفق مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة وليس حسب "عواطف" شعوبها. كثير الدول يتأثر ويخضع لسياسة الترغيب والترهيب من أمريكا وحلفائها خصوصا بعد انهيار منظومة دول عدم الانحياز، وضعف التكتل العربي في الجمعية والإسلامي كذلك.

المسرب الممكن تبنيه، ان توفرت النية والجد الديبلوماسي الفلسطيني وحلفائها ومن داخل الجمعية العمومية، هو تفعيل قرار "الاتحاد من اجل السلام". هذا القرار الهام والذي يحمل الرقم ٣٧٧ للعام ١٩٥٠ يعطى الجمعية العمومية ورئيسها، ارتكازا على المادة الخامسة والسادسة من ميثاق الأمم المتحدة (دستورها أن شئتم)، صلاحية اتخاذ توصية برسم التنفيذ بحق أي دولة باتت تشكل خطرا مباشرا على "السلام والأمن الدوليين"، وبالتالي تجميد عضوية الدولة المعنية. هذا الإجراء ممكن فقط عندما "يفشل مجلس الأمن بهذه المهمة" عبر رفع الفيتو من هذه الدولة او تلك مرارا في ذات الوقت الذي يكون الأمن العالمي على وشك الانهيار. لا مجال للشرح هنا لماذا سعت الأولويات المتحدة (مع بدايات الحرب الباردة) لتمرير القرار ٣٧٧ في محاولة للالتفاف على الفيتو المتكرر للاتحاد السوفيتي في ذلك الزمن لتمرير الدعم العسكري الغربي في العام ١٩٥٠ لكوريا الجنوبية، حليفتها، مقابل هجمات كوريا الشمالية حليفة الاتحاد السوفيتي.

الجمعية العمومية ارتكزت على نفس مواد الميثاق وعلى ذات القرار (٣٧٧) في العام ١٩٧٤ عندما صوتت لتجميد عضوية دولة جنوب افريقا البيضاء العنصرية بحكم ممارستها لسياسة الفصل العرقي. بمعنى آخر تم منعها من احتلال كرسيها وإلقاء الكلمات او المشاركة في المداولات، وباللغة الديبلوماسية تم إقصاؤها عبر تعليق أوراق اعتمادها في الأمم المتحدة (صوت مع القرار حينها ٩١ دولة وعارضه ٢٢ دولة وامتنعت ١٩ دولة عن التصويت. القرار بقي ساريا حتى العام ١٩٩٤ عندما تم قبول عضوية جنوب أفريقيا مرة أخرى بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري وتنصيب نيلسون مانديلا رئيسا في انتخابات حرة ومباشرة).

أدرك ان المهمة صعبة وصعبة للغاية، ولكن تقديم جنوب أفريقيا بالذات الدعوى امام محكمة العدل الدولية ضد دولة الكيان وحرب إبادتها ، والرمزية هنا واضحة، وتصويت ١٤٢ دولة في الجمعية العمومية متبنية فتاوى محكمة العدل الدولية في منتصف هذا العام ومعارضة ١٠ دول فقط لعلها مؤشر إيجابي ودلالة على إمكانية تبنى قرار التجميد. أدرك أيضا ان البعض قد يعتبر هذا التوجه محفوفا بالمخاطر ويحتمل الفشل. ليكن!! ليفشل! المحاولة ذاتها وحتى لو يتم توفير أغلبية لهكذا قرار تثبت عزلة الكيان وتفرز من معك ومن ضدك على ارض الواقع وعلى رؤوس الأشهاد وتعمق من مأزق الكيان وتعزز من حملة المقاطعة ضده وتحشد اعلاميا مزيدا من الدعم الشعبي والقاعدي لفلسطين. هكذا محاولة تستجيب لمعادلة ربح-ربح، نجحت ام فشلت!

وبالرغم من سباتها العميق، إلا ان جامعة الدول العربية حسنا فعلت في قراراها قبل أيام الطلب من "مندوبي الدول العربية في نيويورك التنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة وطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لأنها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء "الأونروا"، لبحث تداعيات هذه القوانين الخطيرة، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية ويعري الرواية الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الوكالة". وهام ايضاً طلبها من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق، مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائري (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن) لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن" وفى ذات السياق (وهنا الأهمية) دعوة الجمعية العمومية "للبدء بمراجعة تجميد مشاركة (الكيان) في اجتماعات الأمم المتحدة".

فترة التسعين يوما الذي أعطاه الكنيست للسلطات التنفيذية في دولة الكيان لتنفيذ قرار طرد الأونروا من القدس وإلغاء دورها وخدماتها في الأراضي المحتلة ليس قدرا محتوما والخطوة أعلاه لعلها خطوة عملية فعالة وقابلة للتنفيذ ان تحركنا بعزم وبقوة وسرعة. هناك أدوات ومسارب اخرى لمواجهة قرار الكنيست، ولكن لمقال آخر.