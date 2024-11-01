عملية نوعية في جباليا شمالي غزة.. والمقاومة تؤكد: سقوط 12 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح

وطن: تواصل المقاومة عملياتها النوعية ضد جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة رداً على العدوان الإسرائيلي.

ونفذت كتائب الشهيد عز الدين القسام، عملية مركبة في حيّ القصايب في جباليا، شمالي القطاع، وأوضحت أنّ المقاتلين استهدفوا ناقلة جند للاحتلال، بقذيفة "الياسين 105"، واستهدافوا منزلاً تحصن بداخله 12 جندياً إسرائيلياً، بقذيفة "TBG"، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

واستكمالاً للعملية المركبة، أضافت القسّام في بيانٍ، أنّ مقاتليها استهدفوا دبابة "ميركافا" بعبوة شديدة الانفجار، وذلك خلال هروب 3 من جنود الاحتلال نحوها.

ونشر الإعلام العسكري للجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، مشاهد تظهر استهداف مقاتلٍ للقسام، بقذيفة "الياسين 105"، ناقلة جند للاحتلال من نوع "اشزاريت"، شرقي جباليا شمالي القطاع.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصفها برشقة صاروخية من نوع "107" مواقع القيادة والسيطرة وتموضعات قوات الاحتلال في محيط محطة أبو جراد، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

كتائب شهداء الأقصى عرضت مشاهد من قصف مقاتليها، بصواريخ قصيرة المدى عيار"107"، مقر قيادة وسيطرة تابع لقوات "جيش" الاحتلال في منطقة جحر الديك.

وفي ظل عمليات المقاومة المستمرة، أقرّ "جيش" الاحتلال، في وقتٍ سابقٍ اليوم، بمقتل ضابط كان يشغل منصب قائد فصيل في كتيبة "شاكيد" في "لواء غفعاتي" متأثراً بإصابته قبل أكثر من شهر في معركة جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ الضابط القتيل كان قد أُصيب بجروح خطيرة في 17 أيلول/سبتمبر الفائت، حيث أُصيب في الحادثة نفسها 4 جنود آخرين، وقُتل وأصيب عدد آخر، وذلك في إثر انفجار سلاح داخل مبنى في رفح.

وقبل 3 أيام، أقرّ المتحدّث باسم "الجيش" بمقتل ضابط و3 جنود من جيش الاحتلال، وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في جباليا، شمالي القطاع.