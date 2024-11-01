عشرات الشهداء والجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على لبنان

وطن: استشهد 25 شخصا وأصيب العشرات، مساء اليوم الجمعة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأدت غارات الاحتلال، وفق حصيلة أولية، إلى استشهاد 11 مواطنا في بلدة امهز، و4 مواطنين في بلدة نحلة، و7 مواطنين في بلدة يونين، وثلاثة مواطنين في اللبوة في البقاع.

وتعرضت مدينة صور جنوب لبنان وبلداتها إلى سلسلة غارات عنيفة أدت إلى دمار واسع في المباني والممتلكات.

وقصفت طائرات ومدفعية الاحتلال، مدينة بعلبك وبلدات بدنايل، طاريا، دورس، عدوس، حوش النبي، السعيدة، اللبوة، البزالية، ايعات، الخضر، بوداي، شمسطار، الحدث، الطيبة، حربتا، حداثا، عيتا الجبل، رشاف، دير عامص، جويا، خربة سلم، شقرا، ياطر، الزرارية، مجدل زون، أنصار، دير الزهراني، عزة، عين ابل، عربصاليم، وحومين التحتا في جنوب لبنان والبقاع.