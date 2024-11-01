مسيرات شعبية مليونية في اليمن: نساند محور المقاومة مهما كانت التحديات

وطن: جددت الحشود المليونية اليمنية في مسيرة "مع غزة ولبنان.. جاهزون لأيّ تصعيد أميركي صهيوني"، الجمعة، التأكيد على مناصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني ومواجهة أيّ عدوان.

وأكد بيان صادر عن المسيرات، الاستعداد لخوض معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسناداً ودعماً للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، مؤكداً على صلابة موقف الشعب اليمني وقيادته في نصرة غزّة ولبنان ومساندة محور المقاومة بكل الوسائل مهما كانت التحديات، ومواجهة أيّ تصعيد لقوى العدوان والاستكبار العالمي أميركا و"إسرائيل" وبريطانيا.

وأشاد البيان بالعمليات العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية التي لا زالت صامدة وتُلحق بالعدو خسائر فادحة منذ أكثر من عام.

وفي ذات الإطار، بارك البيان عمليات حزب الله الموجعة للاحتلال الإسرائيلي، والتي أفشلت مخططاته الإجرامية وهجماته ضد لبنان، كما بارك العمليات المتصاعدة والمؤثرة للمقاومة الإسلامية في العراق.

إلى جانب ذلك، أشاد بعمليات الدهس الاستشهادية البطولية في فلسطين المحتلة التي زلزلت بنيان الاحتلال الإسرائيلي الداخلي، وكذا استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها دون تراجع أو توقف.

ثبات الموقف اليمني المساند في مواجهة الضغوط والاعتداءات

وخرجت اليوم مسيرات مليونية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وفي محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، وعدد من مديريات محافظات الحُدَيْدَة وعَمْران وإب وتعز وحَجَّة وذَمَار والمَحْوِيت والجوف والضالع ولحج في اليمن، تضامناً مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ومقاومتيهما، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي عليهما.



وأمس الخميس، دعا قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي الشعب اليمني إلى "الخروج المليوني"، الجمعة، في العاصمة والمحافظات "جهاداً في سبيل الله"، و"نصرةً لفلسطين ولبنان"، مؤكداً أنّ المقاومة في لبنان وقطاع غزّة أظهرتا صموداً عظيماً قبالة الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل أيام، تناول السيد الحوثي، آخر تطورات تصعيد الاحتلال على غزة ولبنان والمستجدات الإقليمية والدولية، وأكّد أنّ عمليات البحار وقصف الاحتلال بالصواريخ والمسيّرات إلى فلسطين المحتلة مستمرة.

وتأكيداً على ثبات الموقف اليمني الرسمي والشعبي في مواجهة الضغوط والاعتداءات المتكررة، تستمر المسيرات المليونية، بالتوازي مع استمرار القوات اليمنية منذ انطلاق "طوفان الأقصى" بإسناد المقاومة في قطاع غزّة، عبر فرض حصار بحري على الاحتلال الإسرائيلي في المحيط، كما تطلق الصواريخ والمسيّرات نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من استمرار العدوان الأميركي - البريطاني على البلاد، وآخرها غارات شنها العدوان الأميركي البريطاني، فجر الخميس، قرب جامعة الحديدة، في مديرية الحوك.