"كهرباء القدس" تشارك في دورةٍ دولية لبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي للطاقة المستدامة

وطن: سجلت شركة كهرباء محافظة القدس حضورها في دورة تدريبية دولية عقدت في مدينة إينشون بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 14 إلى 26 تشرين الأول 2024 ضمن برنامج تدريبي نظمته الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA) بالتعاون مع سلطة الطاقة الفلسطينية بعنوان “بناء القدرات للتخطيط الاستراتيجي للطاقة المستدامة في فلسطين – العام الثاني”.

ومثل الشركة في الدورة كلٌ من المهندسة مي العطار، مديرة الدائرة الفنية لفرع أريحا، والمهندسة سماح دشت، مديرة الدائرة التكنولوجية، حيث شهد البرنامج مشاركة واسعة من مؤسسات فلسطينية، بما في ذلك كافة شركات التوزيع وسلطة الطاقة وهيئة تشجيع الاستثمار ووزارة الحكم المحلي.





وتضمن البرنامج استراتيجيات لبناء خطط عمل للطاقة المستدامة والتعرف على منظومة الطاقة المتجددة المتطورة في كوريا، واستغلال الطاقة من النفايات. كما قام ممثلو فلسطين بزيارات ميدانية لمؤسسات بيئية ومحطات إنتاج طاقة من النفايات لتعزيز بناء استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة.

كما قُدمت خلال البرنامج خطة عمل لمشاريع سيتم البدء بتنفيذها مع القطاعات المشاركة لعامي 2024-2025 لتعزيز الطاقة المستدامة في فلسطين وتطوير حلول مبتكرة.

وتأتي مشاركة كهرباء القدس في الدورة التدريبية الدولية بهدف تبادل الخبرات والتعاون ولمواكبة التطور التكنولوجي في المجالات المرتبطة بالكهرباء وتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في فلسطين من خلال تبني حلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين في كافة مناطق الامتياز