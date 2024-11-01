12 شهيدا في غارات إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان

وطن: استشهد 12 شخصا وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة أمهز في محافظة بعلبك شرق لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 12 شخصا في حصيلة أولية للغارة التي شنتها طائرات الاحتلال على حي سكني في بلدة أمهز، مشيرة إلى تواصل عمليات رفع الأنقاض في الحي المستهدف.

كما تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني من إخماد حريق في منزل استهدفته غارة للاحتلال في بلدة طاريا، والتي أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 4 بجروح متوسطة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باستشهاد عضو مجلس بلدية النبطية، المدير التنفيذي للبلدية محمد جابر، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في حي المسلخ في مدينة النبطية جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن فرق الإسعاف تمكنت من انتشال جثمان الشهيد جابر من تحت الأنقاض بعدما دمرته الغارة بالكامل وألحقت أضرارا كبيرة بمحيطه من منازل ومحال تجارية.

وتعرضت مدينة النبطية ليلا لسلسلة غارات جوية للاحتلال استهدفت عددا من الأحياء وخلفت أضرارا كبيرة في المباني السكنية.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدات إيعات، وبوادي، ومحلة رأس العين، ومقنة، وقصرنبا، والبزالية، ورسم الحدث، في محافظة بعلبك، بالإضافة إلى حي الزهراء في مدينة بعلبك.