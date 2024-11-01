منسقة الأمم المتحدة في لبنان: التراث الثقافي للبلاد معرّض للخطر بسبب الهجمات الإسرائيلية

وطن: قالت منسّقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، إن التراث الثقافي للبلاد معرّض للخطر بسبب الضربات الإسرائيلية على مدينتي صور وبعلبك القديمتين اللتين تضمّان آثاراً رومانية مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وقالت جينين هينيس-بلاسخارت في منشور على منصة "إكس": إنّ "المدن الفينيقية القديمة الغارقة في التاريخ معرّضة بشدة لخطر التحوّل إلى أنقاض"، مضيفة أن "التراث الثقافي اللبناني لا ينبغي أن يصبح ضحية أخرى في هذا الصراع المدمّر".

وكان وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد وسام المرتضى وجّه نداء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، لـ"ردع إسرائيل عن تنفيذ تهديداتها بقصف قلعة بعلبك"، مشيراً إلى أن هذا المعلم يعدّ إرثاً ثقافياً عالمياً مدرجاً على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.