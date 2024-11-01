الصحة العالمية: وثقنا 55 هجوماً على العاملين في الرعاية الطبية والمرافق الصحية في لبنان

وطن: عبّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الهجمات الإسرائيلية على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية في لبنان.

ووثقت المنظمة 55 هجوماً على العاملين في الرعاية الصحية والمرافق الصحية في لبنان.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في إحاطة صحافية في جنيف، إن "العاملين في المجال الصحي يعانون الإجهاد والنزوح".

وأضافت: "نستمر في خسارة عاملين في المجال الصحي في حين تشتد الحاجة إليهم"، مجددةً "التأكيد أن الرعاية الصحية يجب ألا تكون هدفاً، وأن العاملين في المجال الصحي يجب ألا يكونوا هدفاً".

ولفتت إلى أن "الجميع يعاني للحصول على مستوى الرعاية الصحية الذي يحتاج إليه بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على النظام الصحي"، مؤكدةً أن النظام الصحي كان يرزح أصلاً في لبنان تحت ضغط هائل".

وقالت هاريس "إن الوصول إلى الرعاية الصحية يشكل صراعاً حقيقياً للجميع في لبنان، ولكن بالطبع يكون الصراع أكبر في المناطق التي هوجمت فيها مستشفيات"، مضيفةً: "المستشفيات مكتظة بالضحايا"، والقطاع الصحي "يتحمل عبئاً هائلاً".