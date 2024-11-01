حزب الله يدكّ مستوطنتي "كرمئيل" و"معالوت ترشيحا" بالصواريخ.. والاحتلال يقر بإصابات

وطن: تتصدّى المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي التسلل جنوبي لبنان، بالتوازي مع مواصلتها استهدافاتها لتجمّعات ومواقع الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة.

وفي أولى بياناتها لليوم الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها عند الساعة الـ4:30 فجراً، تجمعاً لقوّات الاحتلال في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام، بصلية صاروخية كبيرة.

ثم عند الساعة الـ6:00 صباحاً، قصف مقاتلو المقاومة مستوطنة "كريات شمونة"، بصلية صاروخية.

وعند الساعة الـ1:45 من بعد ظهر اليوم، استهدف مقاتلو المقاومة مستوطنة "كرمئيل"، بصلية صاروخية.

وفي التوقيت نفسه، استهدف المقاتلون مستوطنة "معالوت ترشيحا"، بصلية صاروخية.

وأكّدت المقاومة الإسلامية في بياناتها أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه.

9 جرحى في "الكرمئيل" نتيجة صواريخ المقاومة

في غضون ذلك، دوّت صفارات الإنذار في "الكرمئيل" ومحيطها، وفي "كفار فارديم" و"معالوت ترشيحا" بالجليل الغربي.

وبعد التنبيهات التي تم تفعيلها في مناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط عند الساعة 1:35 - 1:37، رصد "جيش" الاحتلال إطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان، حيث سقط صواريخ في المنطقة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال أنّه أطلقت عشرات الصواريخ من لبنان تجاه "الكرمئيل" و"معالوت ترشيحا".

وأسفر سقوط الصواريخ قرب "الكرمئيل" عن 9 إصابات بينها إصابة خطرة، باعتراف "القناة الـ13" العبرية.