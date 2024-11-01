مستوطنون يهاجمون قرية برقا شرق رام الله

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، قرية برقا شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا منطقة وادي الشامي، إلا أن المواطنين تصدوا لهم، وأرغموهم على التراجع.

وصعّد المستوطنون من اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.