الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويستولي على مركبات خلال اقتحامه عبوين شمال رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البوم الجمعة، أربعة مواطنين، وداهمت عددا من المنازل، واستولت على 15 مركبة لدى اقتحامها قرية عبوين شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: حسن خالد سحويل، وعبد الجواد صالح، وعمر أحمد الطيب، ومحمود أيمن نمر، كما حوّلت مقهى شعبي لثكنة عسكرية، وأخضعت عشرات المواطنين لتحقيق ميداني.

ولفتت المصادر إلى أن جيش الاحتلال استولى على 15 مركبة تعود لمواطنين في القرية.