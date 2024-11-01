مستوطنون يضرمون النيران في سهل رامين شرق طولكرم

وطن: أضرم مستوطنون النار، اليوم الجمعة، في أراضي سهل رامين شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة كبيرة من المستوطنين أضرموا النار في أراضي السهل المزروعة بأشجار الزيتون، ما أدى الى اشتعالها وامتداد النيران.

وأضافت، أن النيران وبفعل اتجاه الرياح ارتدت على خيام المستوطنين حيث البؤرة الاستيطانية التي أقاموها عنوة في أراضي السهل، ما أدى إلى قيام المستوطنين بملاحقة قاطفي ثمار الزيتون بشكل هستيري وجنوني، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم ومنعوهم من إكمال عملهم.

وتابعت أن المستوطنين لاحقوا مركبات المزارعين وهاجموها وحطموا عددا منها، وسرقوا الأدوات والمعدات التي أضطر المزارعون لتركها تحت أشجار الزيتون، كما استولوا على ثمار زيتون للمزارع يونس ظافر

وصعّد المستوطنون من اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.