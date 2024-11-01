الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية

وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وندد المشاركون في المسيرة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتتعرض قرية كفر قدوم لاعتداءات متكررة من الاحتلال والمستوطنين. ومنذ مطلع تموز/يوليو 2011، تنظم القرية مسيرة أسبوعية سلمية للمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقه جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية عام 2003، ورفضا للمخططات الاستعمارية.

ويربط الشارع الذي أغلقه الاحتلال، كفر قدوم مع القرى والبلدات المجاورة، وكان يسهل من وصول المواطنين الى أراضيهم وأماكن سكنهم، وتسبب إغلاقه بإعاقة تحرك المواطنين وأرهقهم ماديا ومعنويا، واضطرهم الى السير عبر طرق التفافية تلبية لاحتياجاتهم الحياتية.