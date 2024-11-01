3 مجازر للاحتلال في قطاع غزة خلال ساعات.. أكثر من 240 شهيداً وجريحاً

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزّة، لليوم الـ392 على التوالي، حيث ارتفع عدد الضحايا، إلى 43259 شهيداً و101827 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023

وأعلنت وزارة الصحة في غزّة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيداً و186 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت أنهُ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يتعذّر الوصول إليهم من قِبل طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال الإسرائيلي أباد عائلة الغندور بكاملها في شمالي قطاع غزّة، بالتزامن مع مواصلته شن غارات على جباليا شمالي القطاع.

هذا وأكّد الدفاع المدني، أنّه لليوم الـ10 على التوالي عمل فرق الدفاع معطل قسراً في كافة مناطق شمالي قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيليين المستمر.

وأفاد مدير مستشفى العودة، بوجود جراح واحد فقط في مستشفيات شمالي القطاع حالياً.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر محلية، بارتقاء 12 شهيداً، وإصابة آخرين، في قصف استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات.

وشنّ الاحتلال أحزمة نارية على المخيم الجديد وشمال أرض المفتي في النصيرات، حيث ارتقى عدد من الشهداء، وأُصيب عدد آخر من جراء استهداف منازل المدنيين في المخيم الجديد.

كما ارتقى 3 شهداء من جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلاً في "مخيم 5" شمالي النصيرات.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسلنا بأنه تم نقل أشلاء 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما أشار إلى وقوع إصابات من جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في منطقة مواصي القرارة الساحلية.

وتحدث عن سلسلة غارات هزت حي الجنينة وسط مدينة رفح.